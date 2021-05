Dresden - Dynamo Dresden ist der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelungen. Die Sachsen gewannen am Sonntag 4:0 gegen Türkgücü München und können somit am letzten Spieltag maximal noch auf den zweiten Platz der 3. Liga zurückfallen.



