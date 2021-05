Durch das sich wandelnde Arbeitsumfeld und einhergehende neue Arbeitsweisen sind vollkommen neue Schwachstellen bei Unternehmen, Anwendern und Daten entstanden.Wallisellen - HP Inc. in einer globalen Umfrage die Cyber-Risiken von Unternehmen in Zeiten von Remote-Arbeit untersucht. Die Studie belegt: Durch das sich wandelnde Arbeitsumfeld und einhergehende neue Arbeitsweisen sind vollkommen neue Schwachstellen bei Unternehmen, Anwendern und Daten entstanden. Laut Studie gaben 66 Prozent der befragten Büroangestellten aus Deutschland an...

Den vollständigen Artikel lesen ...