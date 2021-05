Die Nationen der Anden-Region, Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru, haben engen Kontakt gehalten, um die Ausbreitung von Fusarium TR4 zu verhindern, seit es in Plantagen in dem nördlichen Peru vor etwa einem Monat entdeckt wurde. Sie drückten ihre Unterstützung für die Bemühungen der Globalen Allianz gegen Fusarium TR4 aus. Bildquelle: Shutterstock.com In einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...