Die ersten heimischen Früchte sind auf dem Markt, Anlass einen Blick auf den Erdbeeranbau in Hessen zu werfen, so wie der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH Hessen). Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Betriebe und macht sich der Klimawandel bereits bemerkbar? Bildquelle: Shutterstock.com Die Erdbeere ist eine der beliebtesten Obstarten in Deutschland. Sie ist gesund...

Den vollständigen Artikel lesen ...