Am 26./27. Mai geht die World of Fresh Ideas live online - mit hochkarätigen Vorträgen und Interviews auf vier Parallel-Schienen, interaktiven Diskussionen und besten Networking-Gelegenheiten. Das digitale Informations- und Networking- Event wird von Fruitnet in Kooperation mit der Fruit Logistica organisiert. Sponsoren bietet die World of Fresh Ideas eine perfekte Bühne,...

Den vollständigen Artikel lesen ...