Die Führungen der großen Gartenbauunternehmen in Moldawien trafen sich mit Rahul Srivastava, Botschafter der Republik von Indien in der Republik Moldau (ansässig in Bukarest), und diskutierten die Aussichten der Apfelexporte auf den indischen Markt, berichtete East-fruit.com. Neue Anforderungen für den Import landwirtschaftlicher Produkte nach Indien wurden potentiellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...