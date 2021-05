Der Photovoltaik-Hersteller will die Kommerzialisierung von n-type-Zellen forcieren und auf deren Basis noch in diesem Jahr ein neues Solarmodul auf den Markt bringen. Insgesamt sollen bis 2023 mehr als 140 Millionen Euro in das deutsche Forschungs- und Entwicklungszentrum fließen.Hanwha Q-Cells macht mehr Geld für seinen deutschen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Thalheim locker. Im vergangenen Juli hatte das Photovoltaik-Unternehmen eine Investition von rund 125 Millionen Euro über die kommenden drei Jahre angekündigt. Jetzt kommen weitere 15,5 Millionen Euro dazu, wie Hanwha Q-Cells ...

