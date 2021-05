Noch in diesem Jahr will Q Cells ein neues Photovoltaik-Modul auf Basis der n-Type-Photovoltaik-Technologie auf den Markt bringen. Mit dieser nächsten Generation der Photovoltaik-Technologie will das Unternehmen den Wirkungsgrad der Module deutlich steigern. Q Cells hat damit begonnen, weitere 15,5 Millionen Euro in seine globale Forschungs- und Entwicklungszentrale zu investieren. Das Unternehmen konzentriert seine Forschung und Entwicklung in Thalheim in der Nähe von Bitterfeld-Wolfen. Die Investitionen ...

