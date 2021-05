China wird die Zollbefreiung für einige aus den USA importierte Produkte ab dem 19. Mai verlängern, teilte das chinesische Finanzministerium am Montag in einer Erklärung mit. Die Befreiung wird bis zum 25. Dezember für importierte Seltene Erden, Goldpreise, Silbererze und Konzentrate aus den USA verlängert. Dies passiert, nachdem das Ministerium am ...

