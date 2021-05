In der neuen Fertigungslinie F8 will Solarwatt in Dresden hocheffiziente Glas-Glas-Module mit Halbzellen-Technologie herstellen. Die Photovoltaik-Module enthalten 120 bifaziale M6-Halbzellen und erzielen eine Leistung von bis zu 380 Watt. Solarwatt, Hersteller von Photovoltaik-Systemen, hat neue hocheffiziente Glas-Glas-Module mit Halbzellen-Technologie angekündigt. Die Photovoltaik-Module bestehen aus insgesamt 120 Halbzellen im Format M6 und liefern eine Leistung von bis zu 380 W. Das Halbzellen-Modul ...

Den vollständigen Artikel lesen ...