Der EUR/JPY schloss am Freitag über unserem vorherigen Ziel von 132,55 - dem 78,6% Retracement des 2018/2020 Abwärtstrends. Damit verlagert sich der Fokus auf einen Test der April und September 2018 Hochs von 133,13/49, so die Analysten der Credit Suisse. Über 132,55 liegen die nächsten Widerstände bei 133,12/13 und 133,49 "Der EUR/JPY brach am Freitag ...

