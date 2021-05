Man kann sich kaum an einen vergleichbaren Vermögenswert in der Finanzgeschichte erinnern, bei dem die Bewertungsschätzungen so weit auseinander lagen wie bei Bitcoin - sie reichten von überhaupt nichts bis hin zu hohen Millionen von Dollar. Die Strategen der DBS Bank bringen verschiedene Überlegungen sowohl für Bitcoin-Bullen als auch für Bitcoin-Bären, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...