Brüssel - Die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stella Kyriakides, hat ein schnelleres Tempo beim Impfen in Europa gefordert. Trotz der "europäischen Solidarität" müsse Europa "noch schneller werden, um das Ziel zu erreichen, bis zum Sommer mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen", sagte sie der "Zeit".



Zu diesem Zweck werde eine neue Taskforce daran arbeiten, "Engpässe zu beseitigen und die gerechte Impfstoffproduktion nach Virus-Varianten zu beschleunigen". Laut Kyriakides zeige die aktuelle Situation in Indien, wie entscheidend internationale Solidarität sei, um globale Pandemien wie Covid-19 zu bekämpfen: "Covid-19 hat uns daran erinnert, dass wir in einer wirklich vernetzten Welt leben, dass unsere Gesundheit von der Gesundheit und dem Wohlergehen unserer Nachbarn abhängt, dass die Überwindung der Pandemie Solidarität und Zusammenarbeit erfordert."

