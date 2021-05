T&G Global gab nach neun Jahren als Vorsitzender bekannt, dass Prof. Klaus Josef Lutz aus dem Vorstand von T&G Global am Ende des Jahrestreffens, am 23. Juni 2021 zurücktreten wird. Prof. Lutz kam im April 2012 in den Vorstand und unter seiner Führung hat sich das Unternehmen in einen starken globalen Akteur in dem Premiumsektor von Frischobst und -gemüse entwickelt....

