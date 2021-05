In den ersten zwei Monaten des Jahres standen die spanischen Importe von Obst und Gemüse bei 514,5 Millionen EUR, wovon 344,5 Millionen EUR aus Nicht-EU-Ländern kamen, 67% der Gesamtsumme. 170 Millionen EUR kamen aus der EU-27, so Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern. Bildquelle: Shutterstock.com Marokko ist weiter der führende Lieferant an den spanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...