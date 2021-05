De Saint-Affrique folgt beim französischen Lebensmittelkonzern per 15. September auf Emmanuel Faber, der das Unternehmen verlassen musste.Paris - Der langjährige Barry-Callebaut-Chef Antoine de Saint-Affrique übernimmt die Spitze des Lebensmittelkonzerns Danone. Er starte am 15. September, teilten die Franzosen am Montagabend in Paris mit. Auf der nächsten Hauptversammlung von Danone im April 2022 soll der Manager zudem in den Verwaltungsrat gewählt werden. Anfang März hatte der damalige Danone-Chef Emmanuel Faber seinen Abgang von...

