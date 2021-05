Das deutsche Startup ermöglicht es Unternehmen in der Automobilbranche, mit seiner Softwarelösung innert Stunden Auto-Abo-Angebote zu lancieren.St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der aktuellen Finanzierungsrunde von FAAREN. Das deutsche Startup ermöglicht es Unternehmen in der Automobilbranche, mit seiner Softwarelösung innert Stunden Auto-Abo-Angebote zu lancieren. Als Software-Anbieter besitzt FAAREN keinen eigenen Fuhrpark und verfolgt damit ein kapitalschonendes Asset-Light-Geschäftsmodell.

