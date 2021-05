2020 hatten dem Unternehmen zufolge rund 30 Prozent aller in Deutschland verkauften Speicher mit einer Leistung von bis zu 10 Kilowatt einen Katek-Wechselrichter. Katek arbeite zudem an Energiemanagement-Funktionen und Lösungen für Hochvolt-Stromspeicher.Katek wächst auf dem deutschen Markt für Photovoltaik-Heimspeicher. Wie das Allgäuer Unternehmen am Dienstag mitteilte, verfügten 2020 rund 30 Prozent aller in Deutschland verkauften Speicher mit einer Leistung von bis zu 10 Kilowatt über einen Katek-Wechselrichter. Mit diesem Marktanteil sei das Unternehmen einer der deutschlandweit führenden ...

