- BARCLAYS RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 466 (387) PENCE - BERENBERG INITIATES GRESHAM HOUSE WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - BERENBERG INITIATES IMPAX ASSET MANAGEMENT WITH 'BUY' - TARGET 1250 PENCE - BERENBERG INITIATES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT WITH 'HOLD' - TARGET 1700 PENCE - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES M&G PRICE TARGET TO 250 (238) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11420 (9800) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2300 (2382) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (195) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 305 (295) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 300 (296) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3350 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 331 (332) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2670 (2540) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 660 (630) PENCE - 'NEUTRAL'



