Die Wirtschaft der Eurozone ist in den drei Monaten bis März 2021 um -0,6% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, was den Erwartungen von -0,6% entspricht, wie die zweite Schätzung am Dienstag bestätigte. Auf Jahresbasis sank das BIP der Eurozone im ersten Quartal um -1,8% gegenüber -1,8% in der ersten Schätzung und entsprach den Erwartungen von -1,8%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...