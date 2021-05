Rund 30 Prozent aller in Deutschland verkauften Photovoltaik-Heimspeicher verfügt über einen Wechselrichter von Katek. Ein neuer Hybridwechselrichter befindet sich in der Entwicklung. Der Elektronikdienstleister Katek hat eigenen Angaben zufolge seinen Marktanteil für Wechselrichter für Photovoltaik-Heimspeicher ausgebaut. Demnach verfügten im Jahr 2020 rund 30 Prozent aller in Deutschland verkauften Speicher mit einer Leistung von bis zu 10 kW über einen Katek-Wechselrichter. "Mit diesem Marktanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...