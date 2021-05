Der US-amerikanische Verpackungshersteller Berry Global will seine spanischen Fabriken künftig mit Solarstrom betreiben. Der mit Axpo Iberia unterzeichnete Stromabnahmevertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren, die Energie stammt aus einem Photovoltaik-Projekt von Solaria.Den Solarstrom aus einer 50-Megawatt-Anlage, die Solaria seit Anfang Mai in der Provinz Guadalajara im Rahmen seines insgesamt 626 Megawatt umfassenden Photovoltaik-Projekt Trillo errichtet, wird Axpo Iberia im Rahmen eines zehnjährigen PPA an Berry Global verkaufen. Der US-amerikanische Hersteller von Kunststoffverpackungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...