An der Wall Street haben sich am Dienstag die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt.New York - An der Wall Street haben sich am Dienstag die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Anleger setzten darauf, dass das Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in vielen Teilen der Welt das globale Wachstum antreiben dürfte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber weitete seine Vortagesverluste etwas aus.

