Vor allem Abgaben von defensiven Schwergewichten lasteten am Dienstag auf den Indizes.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leicht fester geschlossen. Nach einem positiven Handelsauftakt gab der Leitindex SMI seine Gewinne am Vormittag wieder ab und bewegte sich den Rest des Tages um den Vortagesschluss. Vor allem Abgaben von defensiven Schwergewichten lasteten auf den Indizes. Zudem verwiesen Händler auf die Schwäche des Dollars gegenüber dem Franken und dem Euro.

