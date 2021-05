Wie die Österreichische Hagelversicherung berichtet, begann am Sonntagnachmittag die "Hagelsaison" mit lokal schweren Hagelunwettern. Betroffen waren in der Steiermark in den Bezirken Graz-Umgebung und Südoststeiermark vor allem die Gemeinden Premstätten und Bad Radkersburg. Hagel in Premstätten am 16.5.2021. Foto © Österreichische Hagelversicherung...

