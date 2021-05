Kubota investiert 16,5 Millionen EUR in das israelische Unternehmen Tevel, das der Marktführer für fliegende, autonome Obstpflückroboter ist. Mit der Investition will Kubota seine Marktposition in dem Bereich der Ernteroboter stärken. 2018 führte Tevel bereits einen ersten Prototyp einer Drohne mit einem Greifarm für das Fruchtpflücken ein. Foto © Kubota...

