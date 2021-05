Die französische Tochter des deutschen Projektentwicklers Notus hat im zentralfranzösischen Baraize den ersten Notus-Photovoltaik-Solarpark des Unternehmens in Frankreich realisiert. Seit Ende April produziert der Notus-Photovoltaik-Solarpark in Baraize in Zentral-Frankreich Strom. Das 15,6-Megawatt-Solarkraftwerk versorgt damit mehr als 4000 Haushalte mit sauberer Energie. "In nur wenigen Monaten wurde eine kolossale Arbeit geleistet, bravo an alle Beteiligten, die eine tadellose Professionalität ...

