"Japans Wirtschaft bleibt unter dem Druck der Notstandsbeschränkungen", sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, in seiner Rede am Mittwoch. Weitere Kommentare Japans Wirtschaft wird sich wahrscheinlich durch die steigende Auslandsnachfrage sowie staatliche und monetäre Unterstützung erholen. Wir müssen die Entwicklung der globalen ...

