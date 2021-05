Die Fertigung verfügt zunächst über eine jährliche Kapazität von 400 Megawatt. Die Zellen sollen an Meyer Burgers neuem Standort im sächsischen Freiberg, den der Schweizer Konzern noch im Mai eröffnen will, zu Photovoltaik-Modulen verbaut werden.Die Transformation der Meyer Burger Technology AG von einem Photovoltaik-Anlagenbauer zu einem Modul- und Zellproduzenten nimmt Gestalt an. Am Dienstag hat der Schweizer Technologiekonzern in Sachsen-Anhalt wie geplant eine Fabrik für hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen in Betrieb genommen - zunächst mit einer jährlichen Kapazität von 400 Megawatt, ...

