Das israelische Unternehmen führt damit die nächste Wechselrichter-Generation für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Systeme in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Italien ein. Die Geräte sollen neben höherer Leistung und Skalierbarkeit auch eine schnellere Installation ermöglichen.Von Solaredge Technologies ist ab sofort ein Dreiphasen-Wechselrichter mit Synergie-Technologie und in den Leistungsstufen 66,6 Kilowatt, 90 Kilowatt, 100 Kilowatt und 120 Kilowatt erhältlich. Die neue Geräte-Generation soll die Systemleistung dank einer DC-Überdimensionierung von bis zu 150 Prozent optimieren ...

