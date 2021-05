Der EuroStoxx50 sinkt zur Wochenmitte um 1,5 Prozent auf 3946 Punkte, nachdem er tags zuvor zwischenzeitlich noch 4043 Punkte erreicht hatte.Paris / London - Die Anleger brauchen an Europas Börsen aktuell gute Nerven. So erwies sich der Vortagessprung des EuroStoxx 50 auf das höchste Niveau seit 2008 am Mittwoch als Strohfeuer. Der Eurozonen-Leitindex sank zur Wochenmitte um 1,5 Prozent auf 3946 Punkte, nachdem er tags zuvor zwischenzeitlich noch 4043 Punkte erreicht hatte. Die Zeit der Euphorie ist laut dem Portfoliomanager Thomas...

