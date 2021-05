Im vergangenen Jahr ist die Leistung großer Solarkollektorfelder, die in deutsche Fernwärmenetze einspeisen, um 41 Prozent gewachsen. Mit der Inbetriebnahme von fast 22 Megawatt Solarwärme-Leistung war 2020 nach Angaben des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites das bislang erfolgreichste Jahr für den Markt der solaren Wärmenetze in Deutschland. Ende 2020 waren insgesamt 44 solarthermische Großanlagen mit einer Leistung von rund 75 Megawatt in der Fernwärme in Betrieb. Den Löwenanteil der Solarthermie ...

