Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um 3% wachsen, da sich die Stimmung in der Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten verbessert hat. Dies geht aus einer Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Wichtige Ergebnisse "Die aktualisierte Wachstumsprognose ...

