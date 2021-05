Kern des Geschäftsmodells ist eine prädiktive Analytikplattform für den Zustand und die Leistung von Batterien. Das Münchner Unternehmen will mit dem Geld unter anderem seine Expansion in internationale Elektrofahrzeug- und Energiemärkte weiter vorantreiben.Im Rahmen einer Series-B-Finanzierung hat Twaice 26 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wie das Münchner Unternehmen für Batterie-Analytik am Mittwoch mitteilte, führt Energize Ventures LLC aus Chicago die Finanzierungsrunde an. Aber auch alle bestehenden Investoren hätten ihre Einlagen in der aktuellen Runde erhöht, so dass sich Twaice nun auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...