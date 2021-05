Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger hat das Werk für die Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen eröffnet. Ab Juni sollen im hochautomatisierten Vollbetrieb täglich bis zu 200.000 Solarzellen vom Band laufen. Zum Start der Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen hat der Schweizer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Paul R. Seger, eine digitale Grußbotschaft zur Eröffnungsfeier geschickt. Und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ist live zugeschaltet, als mit dem ...

