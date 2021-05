Der USD/TRY baut den Abprall vom 21-Tage-MA den zweiten Tag in Folge aus - Die technischen Indikatoren deuten auf dem Tages-Chart auf weitere Kursgewinne hin - Steht ein Test der Rekordhochs über 8,51 $ wieder bevor? - Der USD/TRY versucht am Mittwoch seine Erholung von den Vier-Tages-Tiefs den zweiten Tag in Folge auszubauen, nachdem der 21-Tage-MA ...

