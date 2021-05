Ab Donnerstag müssen Einreisende aus der Bretagne, aus Oberösterreich und dem Bundesland Salzburg nicht mehr in Quarantäne. Ebenfalls von der Liste gestrichen wurden Polen, Serbien, Ungarn, das besetzte palästinensische Gebiet und Katar.Bern - Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind innerhalb von 24 Stunden 1554 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind zwar rund ein Prozent mehr als vor Wochenfrist. Dank der positiven Entwicklung der Corona-Pandemie in der Schweiz und in Europa konnten aber weitere Länder von der Quarantäneliste gestrichen werden. Ab Donnerstag müssen Einreisende aus der französischen Bretagne...

