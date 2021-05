Der EUR/USD verzeichnete in den letzten Sitzungen eine starke Beschleunigung nach oben, während der Markt am Dienstag über dem 78,6% Retracement des Kursrückgangs von 2021 bei 1,12212 schloss und das Februarhoch bei 1,2243 in den Fokus rücken ließ. Ein Bruch darüber würde eine Bewegung zum Hoch von und dem Abwärtstrend von 2018 bei 1,2324/50 ermöglichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...