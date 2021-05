Der EuroStoxx50 fällt am Ende um 1,71 Prozent auf 3936,74 Punkte.Paris - An den europäischen Aktienmärkten hat sich die Risikoabneigung der Anleger am Mittwoch deutlich verschärft. Der Leitindex der Eurozonen, der EuroStoxx50 , war zwischenzeitlich um fast drei Prozent abgesackt, bevor sich die Gemüter wieder etwas beruhigten. Die Zeit der Euphorie ist laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zunächst vorbei. Die Anleger suchten bei steigenden...

