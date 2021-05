Greenpeace Aktive demonstrierten am 19. Mai, einen Tag vor dem EU-Handelsminister:innen-Rat, am Wirtschaftsministerium in Berlin für den Stopp des EU-Mercosur Handelsabkommens. Mit aufgetürmten Giftfässern warnen sie davor, dass das Abkommen das Geschäft mit giftigen Pestiziden ankurbeln würde. "Handel entgiften - EU-Mercosur stoppen" fordern sie auf einem...

