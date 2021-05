Das Chilenische Kiwi-Komitee (Comité del Kiwi de Chile) betont in seinem jüngsten Kiwi-Report, wenngleich diese Saison durch weniger zu vermarktende Früchte charakterisiert ist, ermöglichte der milde Sommer, dass die chilenische Kiwi sehr gute Niveaus an löslichen Stoffen und Trockenmasse haben wird, was sehr gute Lagerbedingungen sicherstellt, wodurch eine...

