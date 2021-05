Am Samstag, dem 17. April, wurde der Gewinner des Wettbewerbs um den köstlichsten Spargels der südlichen Provinz Brabant bekanntgegeben. Walter und Ton Gubbels von Gubbels Asperges, in Helvoirt waren die Glücklichen. Sie gewannen den angesehenen Geschmackstitel "Brabants Aspergegenootschap" das dritte Mal. Gubbels Asperges in Helvoirt: Spargel Prius ist der...

Den vollständigen Artikel lesen ...