Johannes Hirsch (antea): "Neues von Warren Buffett"

10.05.2021 -

Der Wonnemonat hat begonnen und mit ihm erleben wir gleich einen Höhepunkt: Die Investorenlegende Warren Buffett äußert sich in aller Ausführlichkeit bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Was können wir davon mitnehmen? Was besagt das zur aktuellen Entwicklung?

Sehen Sie hier den Videokommentar "Neues von Warren Buffett" mit Johannes Hirsch (antea).

