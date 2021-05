Die Anleger agieren auf hohem Niveau zunehmend nervös - in Sorge um die Entwicklung von Inflation und Zinsen.Paris / London - Nach seinem jüngsten Rückschlag vom Hoch seit 2008 hat sich der EuroStoxx 50 am Donnerstag etwas erholt. Der Eurozonen-Leitindex stieg am Vormittag um 0,6 Prozent auf 3961 Punkte. Am Dienstag hatte er zwischenzeitlich noch bei 4043 Punkten gestanden bevor es tags zuvor bis knapp unter 3900 Punkte abwärts ging. Die Anleger agieren auf hohem Niveau zunehmend nervös - in Sorge um die...

