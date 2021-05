Kaum eines der an der hiesigen Börse kotierten Unternehmen hat so stark unter der Corona-Pandemie gelitten wie der Duty-Free-Spezialist.Basel - Die Leiden des Reisedetailhändlers Dufry finden im ersten Quartal 2021 ihre Fortsetzung. Noch immer verkauft der Duty-Free-Spezialist in seinen Läden an den Flughäfen nur einen Bruchteil der üblichen Warenmenge. Am Horizont zeichnet sich aber dank der globalen Impfkampagne immerhin vage eine Erholung ab. Konkret blieb der Umsatz mit 460 Millionen Franken im ersten Jahresviertel 68 Prozent...

