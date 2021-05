Experten erwarten allerdings kein Erholungsrallye, da das Vertrauen der Investoren nach den jüngsten Turbulenzen noch beschädigt sei.Zürich - Der Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen haben sich am Donnerstag nach dem drastischen Preissturz vom Vortag wieder stabilisiert. Experten erwarten allerdings kein Erholungsrallye, da das Vertrauen der Investoren nach den jüngsten Turbulenzen noch beschädigt sei. Am Donnerstagvormittag wurde der Bitcoin am europäischen Handelsplatz Bitstamp zu Kursen um 40'000 Dollar gehandelt.

