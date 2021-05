Tina Störmer wird ab 1. Juni 2021 die Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG als Chief Operating Officer (COO) erweitern.Zug - Dr. Tina Störmer (36) wird ab 1. Juni 2021 die Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG als Chief Operating Officer (COO) erweitern. Mit der personellen Verstärkung passt das Unternehmen seine Führungsstruktur an die hohe Wachstumsdynamik an. In der neu geschaffenen Funktion als COO verantwortet Tina Störmer die Bereiche Unternehmensentwicklung, Corporate Communications...

