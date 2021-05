Die Beschäftigung ist in der kanadischen Privatwirtschaft im April kräftig gestiegen - Der USD/CAD notiert im negativen Bereich knapp über 1,2100 - Die Beschäftigung in der kanadischen Privatwirtschaft stieg von März auf April um 351.300 Stellen, wie das ADP Research Institute in seinem Monatsbericht am Donnerstag mitteilte. Dieser Wert folgte auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...