Die Erholung des DXY stieß am Mittwoch im Bereich der 90,30 auf Widerstand - Eine Bewegung auf das 2021 Tief bei 89,20 (6. Januar) ist nicht ausgeschlossen - Nach der FOMC-induzierten Erholung bis in den Bereich von 90,30 am späten Mittwoch, nahm der DXY seinen Abwärtstrend wieder auf. Die Aussichten bleiben für den Dollar vorerst negativ, so dass ...

