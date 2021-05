Kickstart Innovation, eine der führenden Zero-Equity-Innovationsplattformen in Europa mit Sitz in Zürich, verlängert die Bewerbungsphase für das diesjährige Programm auf den 1. Juni.Z ürich - Kickstart Innovation, eine der führenden Zero-Equity-Innovationsplattformen in Europa mit Sitz in Zürich, verlängert die Bewerbungsphase für das diesjährige Programm auf den 1. Juni. Nationale und internationale Scaleups können sich bewerben, um gemeinsam mit Kickstart und führenden Unternehmen vom direkten Zugang zu Geschäftsfeldern, Fachwissen und Netzwerken zu profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...